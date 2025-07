Diventa più complicato il trasferimento di Kristjan Asllani e Sebastiano Esposito in direzione Fiorentina. Secondo firenzeviola.it, infatti, la società viola non è convinta del profilo dell'albanese per il centrocampo (preferirebbe Bernabé che però sarebbe intenzionato a restare a Parma).

Per quel che riguarda Sebastiano Esposito, invece, le parole di Pioli in conferenza stampa sembrano aver riportato all'interno del progetto Beltran, di conseguenza non si aprirebbe più lo spazio per l'ingresso in rosa dell'attaccante campano.