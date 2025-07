La Gazzetta dello Sport lo scrive in modo chiaro: Ademola Lookman non esclude Giovanni Leoni. Il classe 2006 del Parma resta l'obiettivo numero uno dell'Inter per rinforzare la difesa, a prescindere dall'assalto all'atalantino.

L'Inter conferma il budget di 30 milioni per il centrale parmense, con la richiesta degli emiliani che resta però di 40. Eppure c'è grande ottimismo: perché? La chiave per sbloccare l’operazione può essere Sebastiano Esposito, secondo la rosea: Inter e Parma ieri hanno discusso della possibilità di inserire il fratello maggiore di Pio nell’affare Leoni.

Ad ogni modo, Marotta e Ausilio restano vigili su possibili alternative. La prima è Koni De Winter del Genoa, 23 anni e con già tre anni di Serie A alle spalle: costa 25-30 milioni. Poi occhio a David Hancko del Feyenoord, che a breve compirà 28 anni: anche qui il presso è di 25-30 milioni.