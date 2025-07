Durante la conferenza di presentazione come nuovo giocatore della Fiorentina, Edin Dzeko è tornato anche sull'addio all'Inter e rispondendo alla domanda sulla "polemica" per la mancata conferma: "Non era una polemica, ma era la verità - le parole del Cigno di Sarajevo -. Ho pensato le cose che ho detto: non ho capito il motivo per cui non sono stato confermato dopo che ero stato titolare nella finale di Champions. All'Inter ho comunque trascorso due anni bellissimi e non vedo l'ora di tornare a San Siro".