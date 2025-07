Valigie pronte per Taremi, che ormai ha memorizzato la scelta di dover lasciare l'Inter dopo appena una stagione. L'arrivo di Lookman (o chi per lui) riduce a zero lo spazio in rosa per l'iraniano, che ha già accettato la decisione del club. Su di lui gli occhi in particolare di Fulham e Besiktas. L'Inter - secondo la Gazzetta dello Sport - conta di incassare 10 milioni dalla sua cessione.

Denaro prezioso che si andrà ad aggiungere a quello di altri addii. In lista partenza c'è Buchanan (7 milioni, vicino al Sassuolo) e c'è Ale Stankovic (10 milioni dal Club Brugge). E poi Asllani, valutato 18-20 milioni: secondo la rosea, quello dell'albanese rischia di diventare un caso qualora non ammorbidisse le resistenze sulle possibili destinazioni proposte (il Betis sembra sfumato per la ritrosia ad accettare l'estero).