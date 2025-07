La cifra di 40 milioni che l'Inter ha pronta da offrire all'Atalanta per strappare Ademola Lookman ai club orobici è figlia di una presunta promessa fatta all'entourage del giocatore al fine di lasciarlo libero di salutare Bergamo. Questa cifra però non è mai uscita dalla bocca dell'Atalanta, che aspetta l'offerta da parte dell'Inter ma il prezzo d'uscita non è quello auspicato dai suoi agenti. Starà all'entourage di Lookman far valere questa presunta promessa. L'Inter può permettersi di fare l'operazione anche perché c'è l'ok di Oaktree, ma non intende alzare l'offerta rispetto alla somma già messa in preventivo.