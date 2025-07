Dopo aver lanciato in anteprima la notizia ieri, oggi il Corriere dello Sport conferma e rilancia: l'Inter, su precisa indicazione di Chivu, vuole Ademola Lookman. E, peraltro, Lookman vuole l'Inter. Secondo il quotidiano romano, il nigeriano ha già raggiunto l'accordo per trasferirsi a Milano, sfruttando le agevolazioni del Decreto Crescita di cui può ancora beneficiare. La concorrenza si chiama Atletico Madrid, ma la volontà di Lookman è quella di andare all'Inter: per lui la preferenza è chiara.

Resta la distanza di 10 milioni tra la richiesta di 50 e la proposta interista di 40. "Dal club nerazzurro, però, trapela fiducia di riuscire a chiudere in tempi nemmeno troppo lunghi. Volendo fare un’ipotesi, l’idea è che Lookman possa essere a disposizione di Chivu già per il raduno del 26 luglio o poco dopo - si legge -. L’ottimismo interista nasce, come già sottolineato, dalla scelta netta fatta dall’attaccante. Scelta, peraltro, già comunicata alla società bergamasca. E, nell’occasione, Lookman ha pure ricordato come, poco meno di un anno fa, a fine mercato, quando il Psg si era fatto avanti per portarlo a Parigi, l’Atalanta lo avesse bloccato, promettendogli però di lasciarlo andare (a condizioni agevolate) a fine stagione in caso di nuova offerta di una big". Ora quell'offerta è arrivata a Lookman si aspetta che quanto gli fu promesso venga confermato. Non ci sarà un Koopmeiners-bis, sia per il feeling tra il club bergamasco e il nigeriano sia per il rapporto che hanno i Percassi con l'Inter, decisamente migliore rispetto a quello che c'era con la vecchia dirigenza juventina.

Il Corsport, poi, sottolinea un paio di concetti. L'assalto a Lookman fa capire che qualche eccezione a livello di età è contemplata da Oaktree (il nigeriano compirà 28 anni a ottobre) e che non ci sarà bisogno di cessioni per fare l'affare con l'Atalanta. A questo punto è chiaro che esiste la possibilità di superare i 60 milioni di negativo sul mercato e che non c'è l'obbligo di cedere Thuram, come spesso qualcuno ha ripetuto nelle ultime ore. L'attacco, dunque, sarà formato da Lautaro, Thuram, Bonny, Pio Esposito e Lookman (o chi per lui). Le alternative all'atalantino restano Openda, Ben Seghir e Nkunku, con una possibile sorpresa al secondo posto.