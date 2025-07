Non solo l’attacco, l’Inter cerca un rinforzo anche in difesa. Il primo obiettivo è sempre Giovanni Leoni del Parma, che però al momento ha costi proibitivi. Per questo resiste la pista che porta a Koni De Winter del Genoa. Come riportato dal giornalista belga Sacha Tavolieri, il centrale ha rifiutato un’offerta importante dall’Arabia Saudita: un club aveva offerto un quinquennale molto ricco al calciatore ed era disposto a offrire 25 milioni di euro al club rossoblu.

No secco del belga che aspetta un’offerta da un top club europeo e dall’Inter in particolare. Un affare non facile, però: i nerazzurri devono fare spazio in difesa prima di poter inserire un nuovo calciatore.