Arrivano ulteriori aggiornamenti da Sky Sport sulla trattativa tra l'Inter e l'Atalanta per Ademola Lookman. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club nerazzurro ha trovato un accordo raggiunto con il giocatore.

Manca l'accordo con l'Atalanta, l'Inter formalizzerà la sua offerta da 40 milioni e ha già avvisato l'Atalanta. L'Inter non vuole portarla alla lunga, l'entourage dice di aver strappato una promessa negata dall'Atalanta. Per la Dea 40 milioni non bastano, ne servono 50.

La prima scelta dell'Inter è rappresentata Lookman, alle sue spalle poi c'è Nico Gonzalez della Juventus. L'Atletico Madrid vuole gli stessi giocatori e c'è un incastro da considerare. I nerazzurri e gli spagnoli si stanno quindi giocando questi due rinforzi offensivi.