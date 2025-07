L’Inter scuote improvvisamente il calciomercato, accendendo i riflettori su trattative che coinvolgono non solo i nerazzurri, ma anche rivali dirette come Juventus e Atalanta. Nelle ultime re Giuseppe Marotta ha calato l'asso: l'obiettivo numero uno è Ademola Lookman.

Come scrive La Repubblica, l’Inter ha raggiunto un accordo con l’attaccante nigeriano per un contratto fino al 2030, presentando all’Atalanta un’offerta da 40 milioni di euro. La proposta è destinata a essere respinta, ma la trattativa resta aperta. Lookman, desideroso di lasciare Bergamo già dalla scorsa estate, avrebbe strappato alla dirigenza dei Percassi una promessa: via libera in caso di offerta sotto i 50 milioni, in cambio della permanenza per un'ulteriore stagione.

Nel caso in cui Lookman dovesse saltare, l’Inter ha puntato gli occhi su Nico Gonzalez e Jadon Sancho, entrambi orbitanti nel mondo Juventus: il primo già bianconero, il secondo in procinto di diventarlo. A Torino, si interrogano se l’interesse interista sia reale o strumentale, una mossa di disturbo per rallentare le trattative altrui. Le attenzioni nerazzurre hanno intanto indotto Nico Gonzalez a prendere tempo con l’Al-Ahly, frenando il possibile incasso da 30 milioni su cui la Juve contava nel breve periodo. Di conseguenza, i bianconeri stanno accelerando su Sancho, indipendentemente dalle uscite: gli agenti dell’inglese erano a Torino ieri, e il dialogo con il Manchester United è sempre più serrato.

Nelle manovre juventine spunta anche un ritorno di fiamma per Davide Frattesi. L’azzurro, centrale nei piani iniziali di Giuntoli e Thiago Motta, era uscito dai radar con il recente rimpasto societario. Ora è di nuovo un’opzione concreta. Frattesi potrebbe diventare moneta di scambio in caso di trattativa per Nico Gonzalez, o viceversa, a seconda della direzione in cui si muoveranno i due club. Tuttavia nelle ultime settimane l'Inter sembra più propensa a trattenere l'azzurro, che potrebbe risultare cruciale con il modulo che il nuovo tecnico Cristian Chivu intende adottare. Da capire se verrà ceduto Marcus Thuram, sia per finanziare i due colpi in attacco (Lookman e Bonny) che però l'eventuale cambio tattico.