Massimo Frassi, Resonsabile dell'Area Tecnica della Pergolettese, ha parlato dell'Inter U-23 ai canali social della società lombarda. Di seguito le sue parole: "La decisione dell’Inter, dopo quella della Juventus, dell’Atalanta, di partecipare al campionato con la squadra under 23, ha privato il mercato di un'altra società da cui poter attingere. Puntiamo molto sui nostri giovani del vivaio, ma poi devono dimostrare sul campo di essere pronti per questa categoria. Abbiamo delle trattative in corso ma fino a quando non c’è la firma non possiamo essere sicuri di niente, le cose possono cambiare da un momento con l’altro.”