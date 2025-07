Morten Thorsby, centrocampista del Genoa, ha speso parole importanti per Valentin Carboni ai microfoni di Sky Sport, dopo l'amichevole odierna che il Grifone ha giocato nel ritiro di Moena contro una selezione locale: "E' un giocatore sicuramente molto interessante, ha tante potenzialità. Non vediamo l’ora di averlo con noi. Questa settimana servirà molto per prepararci verso la prossima stagione", ha concluso.