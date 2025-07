Primi movimenti della giornata in Viale della Liberazione, dove pochi minuti fa ha fatto tappa Giuseppe Prestia, difensore classe 1993 e uno dei prossimi innesti dell'Inter U23 che parteciperà al prossimo campionato di Serie C.

Il giocatore, che come testimoniato dal video girato dal nostro inviato, è arrivato al quartier generale nerazzurro per mettere la firma sul contratto. Prestia ha già iniziato ad allenarsi coi nuovi compagni ad Appiano Gentile grazie al nullaosta del Cesena, club di provenienza dell'esperto centrale.

✍ Inter Under 23, l’arrivo di Giuseppe Prestia in sede per la firma ️ pic.twitter.com/9CkzkBKYm8