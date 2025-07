"Prima di andare in Turchia c'erano solo voci ma niente di concreto". È una delle frasi pronunciate in conferenza stampa da Edin Dzeko, presentato ufficialmente oggi come nuovo giocatore della Fiorentina dopo le esperienze italiane con Roma e Inter: "Devo dare tanto grazie alla mia esperienza ai ragazzi. Cercherò di dare il massimo per aiutare la Fiorentina a crescere ancora".

"Perché Firenze e non Bologna? Quando il procuratore mi ha detto questa possibilità gli ho detto di farla subito - spiega il bosniaco -. Avevo solo la Fiorentina in testa. Io volevo tornare in Italia e in un grande club come questo".