L'Inter sta continuando a preparare la squadra U23 per il prossimo campionato di Serie C. Dopo aver definito l'arrivo di Riccardo Malgrati, portiere classe 1994 svincolato dopo la scomparsa dal calcio professionistico della SPAL, il club nerazzurro si è attivato per un attaccante. Secondo Sky Sport, il nome giusto potrebbe essere proprio un prodotto del viviaio nerazzurro. Si tratta di Fabio Abiuso, prima punta classe 2003 in forza al Modena.

Abiuso ha vestito la casacca nerazzurra tra il 2020 e il 2022.