La nuova Fiorentina di Stefano Pioli cerca elementi da aggiungere in rosa praticamente in ogni reparto. Per quanto riguarda il centrocampo, i viola monitorano da tempo anche l'interista Asllani, come conferma oggi il Corriere dello Sport.

"Il prescelto era Bernabé del Parma, che però ha preferito (per il momento?) restare in gialloblù. Resta l’obiettivo ambizioso Kristjan Asllani, che l’Inter deve piazzare ma alle sue condizioni, 18-20 milioni di euro. Una soluzione più economica porterebbe sempre a Parma, a Simon Sohm, caratteristiche e compiti in mezzo al campo diversi rispetto a Bernabé e prezzo più accessibile (circa 12 milioni), il primo a essere sondato in ordine di tempo. Nelle ultime ore poi è tornato in auge il nome di Hugo Larsson, centrocampista svedese dell'Eintracht con una valutazione importante (più di 25 milioni) ma che in sé racchiuderebbe le due caratteristiche cercate da Pioli, prima costruzione di gioco e interdizione, e quindi, idealmente, due piccioni con una fava", si legge.