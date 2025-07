La questione abbonamenti ha sollevato non poche polemiche tra le squadre milanesi. Tra 'black list' e incremento dei prezzi, i tifosi scontenti sono parecchi, specie quelli che imputano a Inter e Milan un aumento dei prezzi da capogiro se si considerano i listini di qualche anno fa. A fare un'analisi di quanto costi andare al Meazza dal post-Covid è Calcio e Finanza che ha studiato il cambiamento verificatosi dalla stagione 2019/20 a quella che sta per cominciare, 2025/26.

"L'Inter ha registrato aumenti costanti e significativi in quasi tutti i settori - si legge -, per i rossoneri gli aumenti si sono invece fermati al 2024/25, visto che nel 2025/26 i prezzi sono rimasti invariati rispetto alla stagione precedente". Nella analisi svolta da CF "state prese in considerazione solo le cifre legate ai rinnovi degli abbonamenti per chi quindi era già abbonato e con il listino base" precisa il sito esperto in materia finanziaria che fa notare come il progressivo rialzo delle tariffe degli abbonamenti, culminato nel 2025/26, in alcuni casi sfiora o addirittura supera il raddoppio rispetto al 2019/20.

"Tutti i settori hanno registrato una crescita annuale compresa tra il 6% e il 17%, segnalando una strategia commerciale chiara da parte dell’Inter: valorizzare il prodotto-stadio in modo aggressivo".

Diversamente dai nerazzurri, il Milan invece non ha optato per l'incremento dei prezzi degli abbonamenti per la stagione che verrà, ma dal 2019/20 al 2024/25 anche "il club rossonero aveva già registrato incrementi tra il 34% e il 68% a seconda del settore. Il CAGR per il Milan si è mantenuto generalmente tra il 6% e il 10%, quindi più moderato rispetto all’Inter".

Inter vs Milan, il confronto sul costo degli abbonamenti

Per capire l’evoluzione dei prezzi, è utile considerare anche la mediana, da utilizzare rispetto alla media (influenzata anche dal numero di abbonamenti in vendita per settore, dato non noto). La mediana è il valore che si trova esattamente al centro di un insieme di numeri ordinati. In altre parole, è il prezzo che divide a metà la lista degli abbonamenti: metà costano di più, metà costano di meno. A differenza della media, non è influenzata dai valori estremamente alti o bassi.