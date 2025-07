Dalla redazione di Sky Sport arrivano novità per quel che riguarda la posizione dell'Atalanta sul futuro di Ademola Lookman. Il giocatore ha chiesto di affrontare una nuova avventura, ma la speranza del club orobico (che comunque non ha accettato la prima offerta dell'Inter da 40 milioni di euro in prestito con obbligo di riscatto) è che la questione non si protragga per settimane e settimane come accaduto un anno fa per Koopmeiners, che alla fine è passato alla Juventus ma soltanto nei giorni finali del mercato estivo.