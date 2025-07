Sono ore importanti per il calciomercato nerazzurro. Come confermato da Sky Sport, l'Inter è al lavoro per acquistare Lookman dall'Atalanta indipendentemente dalle uscite che saranno fatte da qui a fine mercato, in particolare quella di Taremi.

L'idea della dirigenza e di Chivu è quella di cambiare sistema di gioco rispetto al passato, cercando di passare dal 3-5-2 classico ad un 3-4-2-1. Uno dei due trequartisti, alle spalle dell'unica punta, sarà Thuram. Confermata al momento la volontà di non privarsi del francese.