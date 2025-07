Inizia l'avventura rossoblu di Valentin Carboni, arrivato - come fa sapere Sky Sport - circa un'oretta fa a Moena, dove il Genoa sta svolgendo il ritiro agli ordini di Patrick Vieira. L'attaccante argentino si è unito al gruppo senza fare tappa intermedia in quel di Genova per le visite mediche perché svolte qualche settimana fa con l'Inter e senza concedersi i giorni di riposo concessi dallo stesso club ligure dopo le fatiche del Mondiale per Club.

Il classe 2005 non ha voluto perdere tempo, si è subito aggregato alla squadra e sta svolgendo lavoro in palestra.