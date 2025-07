Dopo l'annuncio dell'arrivo della Women's Cup a Milano a metà agosto, Victor Martin, allenatore della squadra femminile dell'Atletico Madrid detentrice del titolo, parla così delle avversarie dell'edizione 2025 della manifestazione: "Credo che questo tipo di torneo ci permetta di affinare la nostra preparazione per l'inizio delle competizioni. Rivali come Inter, Juventus e Como ci obbligano ad avere esperienza competitiva ai massimi livelli. È una sfida impegnativa e l'esperienza di poter viaggiare e trascorrere qualche giorno con la squadra ci aiuterà molto a gettare le basi per quella che sarà una nuova stagione di grande successo",