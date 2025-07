Operazione in uscita per l'Inter. Sul sito ufficiale della società nerazzurra è stato annunciato il passaggio in prestito con obbligo di riscatto di Franco Carboni, esterno argentino classe 2003 e fratello di Valentin, all'Empoli.

L'esterno mancino ha giocato per diversi anni nel settore giovanile nerazzurro e negli ultimi anni è stato ceduto in prestito a diverse squadre: Cagliari, Monza, Ternana, River Plate e infine Venezia, con cui è retrocesso la scorsa stagione.