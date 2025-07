Akinsanmiro è pronto al grande salto in Serie A. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Pisa sta chiudendo la trattativa con l'Inter per il centrocampista classe 2004, rientrato dopo l'esperienza in presito in Serie B alla Sampdoria. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore dell'Inter.