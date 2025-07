Proseguono i discorsi tra Inter e Club Brugge per Aleksandar Stankovic. Come conferma il Corriere dello Sport, resta da sciogliere il nodo relativo al diritto di riacquisto che i nerazzurri di Milano vogliono tenersi per non perdere totalmente il controllo del serbo dopo la cessione pattuita a 10 milioni. La forchetta resta di 5 milioni tra la quota 30 voluta dai belgi e i 25 chiesti da Marotta. E allora una soluzione potrebbe essere quella di garantire all'Inter una percentuale sull'eventuale futura rivendita: nei prossimi giorni dovrebbe chiudersi l'affare.

Nel frattempo, hanno trovato casa i due fratelli Carboni: Franco all'Empoli e sarà a breve ufficiale anche Valentin al Genoa.