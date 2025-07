La Gazzetta dello Sport conferma la trattativa avviata dall'Inter per arrivare ad Ademola Lookman. Il club nerazzurro avrebbe trovato un'intesa con il calciatore su un quinquennale fino al 2030 da 4 milioni l'anno.

L'Atalanta non vuole privarsi di lui per meno di 50 milioni, la sensazione però è che quest'estate le strade possano dividersi. Su Lookman resta forte l'interesse dell'Atletico Madrid che sta cercando di piazzare Samuel Lino in uscita, mentre l’Inter è pronta ad affondare il colpo senza passare da una cessione.Si attende ora un contatto ufficiale tra i club. L'offerta iniziale dell'Inter ammonta a 40.

Da capire se Lookman oggi i si ripresenterà a Zingonia per allenarsi. Il nigeriano è finito in vetta ai desideri dell’Inter e lui stesso si vede già con la maglia dei nerazzurri di Milano.