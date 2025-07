Aurelio De Laurentiis regala un altro colpo di mercato ad Antonio Conte. Come ufficializzato pochi minuti fa, il "Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Noa Noell Lang dal PSV Eindhoven". Il club azzurro ha chiuso l'acquisto con 25 milioni di euro di parte fissa più 2 di bonus, con gli olandese che avranno il 10% sulla sua futura rivendita.

