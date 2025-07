Non ci sarà più dipendenza dalla Thu-La. Secondo quanto scrive stamane il Corriere dello Sport, infatti, l'intenzione di Chivu, concordata con il club, è quella di avere un reparto offensivo più profodo. E allora ok Thuram, ok Lautaro, ma spazio anche a Pio Esposito e Bonny, senza contare che c'è la volontà di integrare il reparto anche con un giocatore dalle caratteristiche differenti una volta partito Taremi.

L'obiettivo è quello di avere più soluzioni e salvaguardare i due titolarissimi dal logorio fisico, evidente nella passata stagione anche a causa di alternative quasi mai all'altezza. "Del resto i numeri delle stagioni 2023/24 e 2024/25 - vale a dire da quando si è composta la coppia d’attacco titolare con l’argentino e il francese - parlano chiaro e mostrano come il tandem si sia sobbarcato quasi il 39% dei gol segnati complessivamente dalla squadra, avendo firmato 84 reti nelle due annate in cui l’Inter ne ha messe a referto in totale 217", puntualizza il CdS.

Basti pensare che, nelle ultime annate, alle spalle della Thu-La, come numero di gol, si piazzano Calhanoglu e Dumfries, non propriamente due punte di ruolo.