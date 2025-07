Va per le lunghe la trattativa tra Inter e Club Brugge per Aleksandar Stankovic. Nonostante i due club stiano parlando da giorni, la fumata bianca ancora non arriva. E - secondo quanto riportato dalla testata belga Voetbal24 - il Club Brugge deve cominciare a preoccuparsi.

Stando a quanto si legge, sulle tracce del 19enne centrocampista dell’Inter ci sarebbe anche un altro club: si tratta del Sassuolo, che darebbe tra l’altro al calciatore la possibilità di misurarsi con la Serie A. Se i neroverdi dovessero trovare un’intesa con l’Inter, gli scenari potrebbero cambiare completamente.