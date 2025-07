Clamorosa notizia del Corriere dello Sport: l'Inter piomba su Ademola Lookman, 52 gol in tre anni nell'Atalanta. Sarebbe il nigeriano il primissimo nome nella lista dei rinforzi per l'attacco dove, evidentemente, Chivu vuole aggiungere gol e caratteristiche differenti a un reparto che oggi può contare su Lautaro, Thuram, Bonny e Pio Esposito, senza contare gli esuberi ovviamente.

Openda del Lipsia e Ben Seghir del Monaco arrivano dopo nei desideri nerazzurri. Poi c'è pure Nkunku del Chelsea. Ma, come detto, al primo posto c'è proprio Lookman: è lui la priorità assoluta. "Quando l’Inter è uscita allo scoperto per andare a sostituire Taremi con un giocatore dalle caratteristiche differenti, che garantisse una maggiore flessibilità al tecnico, ai nerazzurri è stato proposto anche Garnacho dello United, con cui peraltro c’era stato più di un contatto per parlare di Hojlund (ma questa è una pista vecchia): un nome da registrare e nulla più", aggiunge il quotidiano romano.

Per strappare Lookman all'Atalanta servono 50 milioni. Il club bergamasco avrebbe già messo in conto la sua cessione per finanziare il mercato in entrata, a differenza di Ederson che invece sembra essere incedibile. E proprio nei discorsi per il brasiliano si è saputo della possibilità di arrivare al nigeriano. "Nello scacchiere di Chivu potrebbe fare tutto: essere un partner per tutti nel 3-5-2, giocare alle spalle del centravanti nel 3-4-2-1, fare l’esterno sinistro in un tridente pesante. Molta più Inter lì davanti", sottolinea il Corsport.

Openda ha tre anni in meno di Lookman e ha già dato il suo ok all'eventuale trasferimento a Milano: 35 milioni la valutazione di Marotta e soci. Più o meno la stessa di Ben Seghir, mentre Nkunku sarebbe un'operazione più onerosa. Ovviamente la premessa è l'uscita di Taremi che libererà spazio sia a livello di campo che di monte ingaggi. L'Inter, per l'ex Porto, parte da una richiesta di circa 10 milioni e resta in attesa di proposte ufficiali dopo vari abboccamenti.