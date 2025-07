Reduce dalla conferenza di presentazione come nuovo attaccante della Fiorentina, Edin Dzeko si è presentato anche ai microfoni di Sky Sport: "L'età non conta - ha esordito il 39enne -. Significa che non sono ancora da buttare. Dietro tutto c'è il lavoro che uno di 39 anni deve fare, anche più degli altri. Io lo sto facendo, mi sento ancora bene. Ora stiamo lavorando duramente perché questo ci darà soddisfazioni dopo. L'ambizione deve esserci sempre, è la base per fare grandi risultati. Niente viene da solo, serve sudare e lavorare duramente. La Fiorentina negli ultimi anni ha perso tre finali, da questo si vede che la squadra e la società ci sono e al Viola Park abbiamo tutto quello che serve per dare il massimo".

L'impatto con mister Pioli?

"L'impressione è molto positiva, il mister da subito ci ha detto quello che pensa e lo ha fatto dicendocelo in faccia. Lo stimavo da avversario e so che lui mi stimava, me lo diceva sempre dopo le partite. Ora lavoriamo insieme. Krunic mi ha sempre parlato benissimo di lui, noi vogliamo migliorare la Fiorentina e cercare di fare meglio degli ultimi anni. Sono felice di lavorare per lui, sono arrivato con umiltà e voglio dare il massimo lavorando tanto per aiutare i ragazzi più giovani".

La voleva al Milan?

"Sì me lo ha detto il primo giorno che è arrivato. Ma già lo sapevo questo…", ha concluso l'ex Inter.