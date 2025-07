Antonio Floro Flores ricorda una rissa sfiorata con Francesco Acerbi ai tempi del Sassuolo di Di Francesco. L'episodio, come racconta l'ex attaccante durante il podcast 'DoppioPasso', risale ad un post partita partita contro l'Udinese: "Francesco è un ragazzo straordinario, un esempio di vita. Ma in quel periodo bestemmiava ogni minuto e insultava tutti. Io venivo da un momento personale difficile, ero arrabbiato. Durante quella partita l’allenatore mi aveva messo in panchina e a un certo punto Acerbi prese il pallone per calciare una punizione. Gli dissi: ‘Vai a fare il difensore’. Lui iniziò a insultarmi e io risposi: ‘Ci vediamo nello spogliatoio’”.

Poi il racconto prosegue focalizzandosi su quanto successo negli spogliatoi: "Mi si annebbia la vista, lo volevo ammazzare. Avevo le scarpe in mano, avrei potuto colpirlo. Gli dissi: ‘Da martedì in poi non ti far vedere’. A evitare il peggio ci pensò Di Francesco, spalleggiato dai senatori Magnanelli, Cannavaro e Bianco, che riunirono lo spogliatoio per un confronto chiarificatore. Quando Acerbi scoprì di essere malato ci ha dato una lezione. Faceva la chemio e poi correva in campo. Era disumano. Dopo è diventato un altro uomo, un esempio per tutti noi".