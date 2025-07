Si parla tanto in questi giorni del futuro di Sebastiano Esposito, attaccante dell'Inter classe 2002 pronto a trasferirsi in un'altra squadra di Serie A. Si era parlato dell'opzione Cagliari, difficilmente praticabile vista la distanza tra la domanda e l'offerta. In giornata ci sono stati contatti - secondo quanto riferito da Sky Sport - con il Parma e chissà che non possa diventare una carta per l'affare relativo a Giovanni Leoni. Nei giorni scorsi c’è stato un sondaggio da parte del Borussia Mönchengladbach. Il giocatore piace anche alla Fiorentina. I prossimi giorni, comunque, potrebbero definire i contorni del suo futuro.