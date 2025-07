Arrivano aggiornamenti anche da Sportmediaset in merito ad Ademola Lookman, il nome che sta scaldando l’estate interista. Secondo quanto raccolto dall’emittente, l’offerta dell’Inter è di 40 milioni di euro e non ci saranno rilanci. Il club nerazzurro fa leva sulla promessa che l’Atalanta ha fatto al calciatore l’anno scorso, ovvero di lasciarlo partire se una big si fosse presentata per lui.

A giocare a favore dell’Inter anche un altro fattore: per il nigeriano si è fatto avanti l’Atletico Madrid, ma il calciatore avrebbe rifiutato l’offerta in attesa dell’Inter, ipotesi preferita al momento.