La Federcalcio ha ufficializzato l'arrivo di Sivlio Baldini sulla panchina dell'Italia Under 21. "Abbiamo affidato la panchina della Nazionale Under 21 a un ottimo allenatore - afferma il presidente della FIGC Gabriele Gravina - una persona di valore e di valori. Baldini ha qualità umane e conoscenze tecniche per far fare un importante salto di qualità agli Azzurrini. Il nostro obiettivo principale è la partecipazione alle Olimpiadi di Los Angeles, per questo ho condiviso con Maurizio Viscidi e Gianluigi Buffon la necessità di affidarci a una guida esperta in grado di costruire un progetto di medio-lungo termine".

"Sono felice ed emozionato - le parole di Baldini - ringrazio il presidente Gravina per l'opportunità e per la fiducia: sono gratificato che si sia incuriosito del mio percorso e abbia pensato a me per questo ruolo. Vestire l'azzurro è un grande orgoglio, proverò a trasmettere ai ragazzi questo forte senso di identità e di appartenenza. Dal punto di vista tecnico, sono convinto che si possa fare molto bene, ma l'unico modo che conosco per ottenere i risultati è il lavoro e per questo non vedo l'ora di iniziare".

Questo il quadro completo dei tecnici e dei collaboratori delle Under azzurre:

Under 21

Tecnico: Silvio Baldini

Assistente tecnico: Andrea Barzagli

Competizione: UEFA European Under-21 Championship Albania 2027 | Gruppo E delle qualificazioni da settembre 2025 a ottobre 2026

Under 20

Tecnico: Carmine Nunziata

Assistente tecnico: Matteo Brighi e Mirco Gasparetto

Competizione: FIFA U-20 World Cup Chile 2025 dal 27 settembre al 19 ottobre

Under 19

Tecnico: Alberto Bollini

Assistente tecnico: Christian Maggio

Competizione: UEFA European Under-19 Championship Wales 2025 | Gruppo 9 del primo turno di qualificazione dal 12 al 18 novembre in Italia

Under 18

Tecnico: Massimiliano Favo

Assistente tecnico: Davide Cei

Competizione: FIFA U-17 World Cup Qatar 2025 dal 3 al 27 novembre

Under 17

Tecnico: Daniele Franceschini

Assistente tecnico: Marco Scarpa

Competizione: UEFA European Under-17 Championship Estonia 2026 | Gruppo 1 del Round 1 dal 1° al 7 ottobre in Estonia

Under 16

Tecnico: Manuel Pasqual

Assistente tecnico: Matteo Barella

Under 15

Tecnico: Enrico Battisti

Assistente tecnico: Bruno Redolfi