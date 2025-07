Come riportato da Tuttosport, si registra un’apertura importante sul fronte delle uscite. Aleksandar Stankovic è vicino al Club Brugge, operazione che porterà circa 10 milioni di euro nelle casse dell’Inter tra parte fissa e bonus.

Risorse che potrebbero rivelarsi utili per finanziare altri innesti, in particolare in difesa, dove i profili di Koni De Winter e Giovanni Leoni restano in cima alla lista. A differenza dell’attacco, infatti, per gli altri reparti l’idea è di acquistare solo in presenza di cessioni.