Al termine di Fiorentina-Inter, Filippo Tramontana nel suo classico video editoriale per FcInterNews ha commentato così la vittoria nerazzurra: "La Juve ha pareggiato, noi abbiamo vinto a Firenze e ora andiamo a giocare contro i bianconeri da primi della classe e con una partita in meno. Sul rigore per la Fiorentina che a tanti sembra chiaro, io però ho molti dubbi... ma va bene così". A seguire il video completo.