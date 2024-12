Per Thuram contro il Parma è arrivato l'11esimo gol stagionale, il decimo in campionato: il francese oggi occupa la seconda posizione nella classifica marcatori dietro a Retegui (12).

L'attaccante francese però è l'unico giocatore ad essere andato in doppia cifra di reti in entrambe le ultime due stagioni di Serie A: 10 gol nel torneo in corso, 13 nel 2023/24.