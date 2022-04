Ivan Perisic oggi ha contribuito in maniera decisiva, con due assist, alla vittoria dell'Inter per 2-0 sul Verona. Il croato è stato infatti decisivo su entrambe le reti siglate dai nerazzurri.

Come riportato da Opta, Perisic non serviva due passaggi vincenti nella stessa partita in Serie A dal derby vinto per 3-0 contro il Milan, il 21 febbraio 2021.