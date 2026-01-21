Non solo brutti dati quelli raccolti ieri durante l'euro-match contro l'Arsenal, valido per la settima gara di League Phase di Champions League. Nonostante il ko per 3-1 difatti, Cristian Chivu raccoglie anche qualche numero positivo e incoraggiante. Il difensore nerazzurro Francesco Acerbi ha effettuato, contro i Gunners, un totale di sette passaggi intercettati totalizzando un numero da record stagionale. Mai fino a questo momento della stagione in una singola partita della massima competizione europea si è raggiunto un numero tale di passaggi intercettati.