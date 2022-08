Lecce e Inter, sabato sera avversarie per la giornata d'apertura della Serie A 2022-23, si sono sfidate per l'ultima volta in gare ufficiali allo stadio "Via del Mare" il 19 gennaio 2020: finì 1-1, con il vantaggio di Alessandro Bastoni, che realizzò il suo primo gol assoluto con la maglia nerazzurra, annullato pochi minuti dopo da Marco Mancosu.