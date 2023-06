Nessun giocatore ha calciato più volte nello specchio della porta rispetto a Lautaro Martinez in questa Serie A. L'argentino, come ricorda Opta, è a quota 53 tiri in porta, alla pari con Victor Osimhen. In totale il Toro ha collezionato 126 conclusioni nel torneo in corso, suo record personale in una singola stagione del massimo campionato italiano.

In questo mese di maggio, inoltre, Lautaro ha preso parte a sette gol (4 reti e 3 assist): solo Alexander Lacazette (a quota otto) ha partecipato a più reti dell'argentino nei cinque maggiori campionati europei.