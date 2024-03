Trascinatore e bomber implacabile, Lautaro Martinez sta abbattendo ogni record. Il capitano nerazzurro ha segnato un altro gol contro l'Atalanta nel recupero della 21a giornata di Serie A.

Sono 8 le reti siglate finora in altrettante presenze in A nel 2024: l’ultimo giocatore dell’Inter che ha fatto meglio nelle prime 9 gare giocate in un anno solare è stato Diego Milito, nel 2012, 9 nelle prime 9.