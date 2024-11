Sono 156 i precedenti in Serie A tra Inter e Napoli: i nerazzurri conducono il bilancio con 70 vittorie, contro 47 degli azzurri, completano 39 pareggi. Il Napoli è anche la squadra contro la quale l’Inter ha vinto più partite in casa in Serie A: 51 successi, sulle 78 sfide totali.

I nerazzurri hanno poi trovato la rete in ciascuna delle ultime 12 gare di Serie A contro il Napoli, è la serie più lunga di partite a segno per i nerazzurri contro questa avversaria nella competizione. L'Inter ha tenuto la porta inviolata in ben cinque delle ultime sette sfide interne contro il Napoli in Serie A.