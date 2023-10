L’Inter ha vinto 7 delle ultime 8 trasferte di campionato, registrando 7 clean sheet nel periodo, incluse tutte le quattro più recenti. I nerazzurri potrebbero mantenere la porta inviolata in cinque gare di fila fuori casa in Serie A TIM per la prima volta dal 1972 con Giovanni Invernizzi alla guida.

L’Inter ha vinto le prime tre gare giocate fuori casa in questo torneo senza subire gol (sette quelli segnati in totale): soltanto in due occasioni, la squadra nerazzurra ha collezionato quattro successi con annesso clean sheet nelle prime quattro trasferte di un campionato di Serie A TIM: nel 1966/67 e nel 2012/13