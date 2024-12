L'Inter torna in campo di venerdì in Serie A per sfidare il Parma, complice la trasferta in Germania per la sfida di Champions League contro il Bayer Leverkusen (appuntamento martedì 10 dicembre). C'è una curiosità che lega l'Inter a questo insolito giorno della settimana: i nerazzurri hanno vinto, senza subire reti, tutti gli ultimi tre incontri di Serie A disputati di venerdì e potrebbero ottenere quattro successi consecutivi in questo giorno della settimana per la prima volta nella competizione. Lo ricorda il sito statistico Opta.