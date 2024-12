Nicolò Barella e Stefan de Vrij dovranno aspettare ancora qualche ora per vedere 'certificato' un altro importante traguardo personale. Sulla carta, infatti, enrambi hanno già collezionato la loro 250ª partita con la maglia dell'Inter scendendo in campo nella sfida del Franchi contro la Fiorentina, "ma la presenza verrà conteggiata solo quando il match, rinviato a data da destinarsi, verrà concluso", rende noto il club nerazzurro. Presenza che arriverà a prescindere contro il Parma, in attesa dell'aggiunta del +1 relativo al match di Firenze.