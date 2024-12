Marcus Thuram è uno dei punti fermi e dei trascinatori dell'Inter, come testimoniano i numeri di questo avvio di stagioe. Tikus ha già segnato in questo campionato quattro delle sue nove marcature multiple messe in tasca in carriera tra Ligue 1, Bundesliga e Serie A. Un andamento che lo mette al top del campionato italiano: il francese è infatti il giocatore che ha segnato più di una rete per match per più gare nel corso della Serie A 2024/25.