Dolci ricordi per Lautaro Martinez con il Parma. Il capitano dell'Inter ha segnato contro gli emiliani nel primo dei cinque incroci in Serie A (era il 9 febbraio 2019 e si giocava al Tardini e il Biscione vinse 1-0) ed è inoltre l’unico giocatore nerazzurro ad aver segnato di testa, di destro e di sinistro in questo campionato. Dettagli che evidenziano le qualità del Toro, voglioso di trovare un'altra rete contro i ducali.