Il difensore nerazzurro Yann Bisseck commenta così ai microfoni di Inter TV il match perso oggi per 1-0 in casa del Bayer Leverkusen: “È il calcio, siamo stati sfortunati alla fine. Credo che abbiamo fatto una buona partita, l’avevamo preparata bene e dispiace per il gol subito nel finale, non è mai bello. Abbiamo grande rispetto per il Bayer Leverkusen, è una squadra che gioca molto bene. Devo dare merito agli avversari, gestiscono bene il possesso palla. Noi abbiamo fatto la nostra gara, dispiace per il risultato, ma è il calcio”.

Sulla Lazio: “Prepareremo la gara come tutte le altre, sappiamo che affrontiamo una squadra forte, ma anche noi lo siamo. Loro sono molto in forma, ma daremo il massimo”.