Mukiele gela l'Inter al 90esimo e infligge il primo gol e il primo ko in Champions League alla squadra di Simone Inzaghi che esce dalla BayArena con zero reti segnate e senza bottino alcuno. "Penso sia stata una partita equilibrata, anche perché loro hanno una grande fase difensiva e quando perdono palla si abbassano molto sotto la linea del pallone" ammette Alessandro Bastoni a Sky Sport nel post partita.

"Ci assomigliano molto come filosofia, ripeto, è stata una partita di sacrificio - ha poi continuato il difensore nerazzurro prima di esternare tutto il suo dispiacere per il risultato -. Non so neanche come commentare, dispiace solo per il gol preso alla fine della partita" ha concluso.