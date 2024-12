Le sconfitte di Inter e Atalanta, rispettivamente contro Bayer Leverkusen e Real Madrid, fanno male anche al ranking UEFA. L'Italia resta al terzo posto, alle spalle di Inghilterra e Portogallo, e sarebbe dunque al momento esclusa dalle posizioni che garantiscono un posto in più in Champions League come quello ottenuto proprio dalla Serie A per questa edizione.

Il punteggio si calcola sommando i punti acquisiti da ogni club in base al risultato del singolo match disputato ma non solo. Vanno aggiunti 1,5 punti in caso di passaggio agli ottavi di finale (solo 1 in Europa League) e altri, già stabiliti, che dipendono dalla posizione finale raggiunta nella classifica unica.